Nu er det forbudt at spørge til alder under jobsøgning

Da loven blev vedtaget i marts, havde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) et håb om, at loven kunne være med til at give seniorer bedre betingelser for at få job.

- Jeg er med på, at det her forbud ikke gør det alene, men det er med til at sende et stærkt signal.

- Med lovgivningen vil vi undgå, at arbejdsgiverne frasorterer i bunken af ansøgninger blot ved et kig på fødselsdatoen, inden den er læst, og man rent faktisk har taget stilling til ansøgerens kompetencer, lød det fra ministeren.

Seniorer har fået bedre vilkår

Allerede inden loven er trådt i kraft, har der været tendenser til, at seniorer har oplevet bedre vilkår for at lande et job.