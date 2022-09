Tidligere direktør: Janne har søgt 400 job, men ingen vil ansætte hende

Uddannelsesdirektør, bestyrelsesmedlem, HR-direktør. Janne Hallums karriere er brolagt med flotte titler, men det stoppede for tre år siden, da hun blev fyret fra sit arbejde som uddannelsesdirektør på Aarhus Tech Erhverv.

I stedet er ledelse, møder og strategi skiftet ud med et liv som arbejdsløs.

De sidste tre år har hun sendt 400 ansøgninger og været til 50 samtaler, men hver gang er det blevet 'tak, men nej tak'.

Hun anerkender, at der kan være mange årsager til, at arbejdspladserne vælger andre kandidater.

Samtidig er hun ikke i tvivl om, at hendes alder er en stor, hæmmende faktor, selvom det er de færreste arbejdsgivere, der siger det direkte, når de giver hende et afslag.

Kasseret

Tilbage sidder hun på tredje år med en stærk følelse af frustration.

- Kan det virkelig passe, at man ikke kan bruges på grund af sin alder?

62-årige Janne Hallum læser i medierne, at der er stor mangel på medarbejdere i mange brancher, men hendes arbejdskraft er ikke det, der er brug for. I sit netværk oplever hun mange andre, der oplever samme problemer.

- Jeg synes, det er et kæmpe spild. Når man ser på folk i min aldersgruppe, så er det folk med gang i og initiativ. Det er på ingen måde personer, der ikke er i stand til at løfte en opgave.

Janne Hallum fortæller, at hun både har søgt lederjobs og mere bredt. Hun har intet problem med, at hun skal arbejde sig op i et nyt job, så længe hun kan bruge nogle af sine kompetencer fra et langt arbejdsliv. Men chancen har hun ikke fået endnu.



Spild af gode kræfter

Den tidligere direktør mener, at mange virksomheder går glip af dygtige medarbejdere, fordi de bliver afskrækket, når ansøgere er for tæt på pensionsalderen.

- Der er rigtig mange dygtige folk i den gruppe, så man kan undre sig over, at virksomheder ikke har større fokus på den gruppe. Der er nogle kæmpe fordele. Man er ude over, at man har børns sygedag, man har masser af erfaring, man kan trække på. Man kan være mentorer for andre.

Du har selv været tidligere direktør. Hvem ville du ansætte, hvis der kom to ansøgere med samme kvalifikationer, og den ene var 40 og den anden var 60?

- Jeg ville se på, hvem der havde mest lys i øjnene, og så ville jeg se på, hvordan ser de sig selv i jobbet. For mig er alder ikke en kompetence, siger Janne Hallum.

På trods af de mange afslag nægter hun at give op og gå på pension.

- Jeg kæmper videre. Jeg vil ikke acceptere, at jeg ikke kan bruges mere. Det er et mega samfundstab, når man er nødt til at trække det kort, der hedder pension, siger Janne Hallum.

Afvises af robotter

Hos fagforbundet DJØF kender man alt til de problemer, Janne Hallum har. De kalder det et 'paradoks', at vi i fremtiden skal blive længere på arbejdsmarkedet, samtidig med, at ældre oftere bliver fyret og har sværere ved at finde nye job.

- Det er et paradoks, at vi skal arbejde længere, og samtidig kan vi ikke bruge dem, siger direktør Sara Vergo.

Hun ser et lille lys i mørket for jobansøgere i Janne Hallums aldersgruppe. 1. juli i år blev det gjort forbudt at kræve, at jobansøgere oplyser deres alder i ansøgninger.

- Det er et skridt på vejen. Vi ved, at mange bliver sorteret fra af søgerobotter på grund af alder, inden der overhovedet er nogen, der læser deres ansøgninger, siger Sara Vergo.

Hun mener også, virksomheder skal have fokus på, hvem der sidder i deres ansættelsesudvalg.

- Vi har en tendens til at ansætte dem, der minder om os selv. Så sørg for, at der også sidder ældre medarbejdere med i udvalget, når der ansættes nye medarbejdere. Der findes masser af dygtige medarbejder over 50 og 60 år, siger Sara Vergo.