Dobbelt op: Pilotdrømmen boomer i Randers

- Vi har oplevet en enorm fremgang. Vi er gået fra 30 elever til mere end 60 elever, siger Frank Larsen, direktør i Flight4000.



Han peger på, at frihedstanken i en coronatid er helt central, når folk i højere grad opsøger pilotdrømmen i forhold til tidligere.

- Under pandemien er landegrænser er blevet lukket, og det er måske gået op for folk i endnu højere grad, at Danmark er et skønt og flot sted at opleve. Og det kan vi mærke her, siger han.

Frihed for 150.000 kroner

Med til drømmen følger udgifterne. 150.000 kroner for at blive privatpilot i de mindre propelflyvere. Men det har ikke fået Søren Stryhn til at genoverveje beslutningen.

- Jeg har ikke kone, børn og hus. Jeg hører rygter om, at den slags koster, så det er nu, det skal gøres, inden det er for sent, siger Søren Stryhn.