Samsø opgraderer 'lufthavn' med ny terminal

Hjælp fra kommunen

Samsø Kommune har bevilliget 350.000 kroner til projektet, og flyvepladschefen glæder sig over, at der er opbakning fra byrådet.

- Det er da fantastisk. Det er super godt, at politikerne synes, at det er værd at satse på, siger Rune Balle og fortsætter:

- Det er en mega håndsrækning fra politikerne, at de vil bruge nogle penge på det her.

Ellehammerfonden har også hjulpet til med projektet og skudt 150.000 kroner ind til den nye terminal.

- Og så er jeg ved at finde flere penge, så vi kan lave et godt handicaptoilet, siger Rune Balle.