Carsten så sjældent fænomen: Derfor var der en 'skymur' over Østjylland

Derfor får skyerne den meget karakteristiske skarpe kant. Ifølge vagtchefen vil der altid være en grænse mellem luften et sted, men det er ret tilfældigt, at Carsten Pedersen kunne se den over Vidarsvej i Randers tirsdag.

Derfor kan Lars Henriksen ikke forklare præcist, hvorfor grænsen lå der.

- Det er på ingen måde noget, man ser hver eneste gang, siger han.

For Carsten Pedersen var det en stor oplevelse. Han tog billeder af det sjældne syn uden for sin opgang, og herefter sad han der i en havestol i en times tid, før skyerne forsvandt ned i horisonten.