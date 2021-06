Positiv vending i vejret – pludselig ser weekenden meget bedre ud

Det er måske ikke så overraskende, men vejret kan nogle gange være lidt som vinden blæser.

Nogle gange er der stabilt højtryksvejr, så langt øjet rækker, og der kan temperaturen nærmeste forudsiges med decimaler med to ugers varsel. Andre gange er vejret langt mere ustabilt, og så kan tingene hurtigt skifte.

De seneste dage har det for eksempel set ud som om, at den kommende weekend blev langt mere trist, end det ser ud nu, men…



- Lige nu ser det ud til, at det meget våde vejr, vi ellers skulle have haft, er gået i stå ude i Nordsøen, hvor et højtryk forhindrer det i at strømme ned over os. Højtrykket skubber den regn, vi skulle haft mod nord, så den ender i Sydnorge i stedet, siger Peter Tanev fra TV 2 Vejret.

Nu peger prognoserne på, at det kan blive omkring 23 grader og kun relativt svag vind både lørdag og søndag. Der vil være en smule skyer, men alt i alt ser det netop nu som om, at weekenden bliver rigtig fin.