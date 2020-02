Bodegagæster gør op med fordomme: Samler ind til kampen mod kræft

Bodegaer er ikke kun for fulde mænd med hæse stemmer og sprutånde. Det er også et sted, hvor man kan være social og få nye venner. Det vil tre værtshusgængere fra Randers gerne slå et slag for. I den anledning holder de i aften en indsamling til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Fra venstre ses Gunnar Mariussen, Else Holmgrün og Marianne Holm Bech.

Hverdagen på en bodega er andet end øl og smøger i store mængder. Gæsterne har et unikt sammenhold, og det sociale er vigtigt.

Sådan er det også på Vesterbros Bodega i Randers, hvor tre af kunderne har besluttet sig for at slå et slag for sammenholdet. I den anledning holder de i aften en indsamling til de bodegavenner, som de gennem tiden har mistet til kræft.

Værtshuse forveksler mange gerne med, at det er fuldskab, druk og slåskampe. Det eksisterer ikke her. Vi er voksne mennesker, der gør en god indsats. Gunnar Mariussen, gæst, Vesterbros Bodega, Randers

Faktisk fortsætter indsamlingen helt til uge 43, og målet er at samle 20.000 kroner ind til Kræftens Bekæmpelse.

- Værtshuse forveksler mange gerne med, at det er fuldskab, druk og slåskampe. Det eksisterer ikke her. Vi er voksne mennesker, der gør en god indsats, siger en af bodegagæsterne, Gunnar Mariussen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Har mistet venner og familie

Han har sammen med Else Holmgrün og Marianne Holm Bech startet indsamlingen, hvor der torsdag var flæskesteg, livemusik og lotteri på bodegaen. Overskuddet fra arrangementet går til kræftbekæmpelse.

De har alle mistet venner eller familie til den skrækkelige sygdom. Og her har Vesterbros Bodega haft en stor betydning.

Læs også Jessica føler sig svigtet: Fyret en uge efter hun fik kræft

- Det er jo et venskab, hvor vi har mødt rigtig mange, som har gået igennem en masse ting, hvor vi hjælper hinanden, fortæller Else Holmgrün til TV2 ØSTJYLLAND.

Mange vil formentlig finde det en smule paradoksalt, at det netop er på et værtshus, hvor der ryges smøger og drikkes øl, at der samles ind til Kræftens Bekæmpelse.

De tre bodegavenner griner og hygger rigtig meget, når de mødes på værtshuset. Det har en vigtig social funktion for dem og mange andre.

'Kan få cancer af alt'

Sådan ser de tre bodegagæster det dog langt fra.

- Mange af dem, vi har mistet, er ikke nødvendigvis dem, der har siddet her og drukket øl eller røget smøger, siger Else Holmgrün.

- Det der med øl og tobak, du kan jo få cancer af alt, supplerer Gunnar Mariussen.

Mange af dem, vi har mistet, er ikke nødvendigvis dem, der har siddet her og drukket øl eller røget smøger. Else Holmgrün, gæst, Vesterbros Bodega, Randers

Og torsdag aften er fokus heller ikke på bajerne og smøger. De er skiftet ud med et stort ønske om at gøre en forskel.

Selv hvis den i det store billede måske ikke ser ud af meget.

Læs også Farvel til historisk tradition: Stamgæster kæmper for at bevare spareklubberne

- Vores overbevisning er, at mange bække små kan give en stor å, lyder det fra Gunnar Mariussen.

Vesterbros Bodega ligger i den vestlige del af Randers ikke langt fra byens fodboldstadion.

Bodegaen ligger ud mod Viborgvej i Randers. Foto: Google Street View