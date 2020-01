Farvel til historisk tradition: Stamgæster kæmper for at bevare spareklubberne

VIDEO: På Sir Henry's og Bar Pia i Ebeltoft er stamgæsterne næppe begejstret for at tage afsked med spareklubberne.

I 27 år har stamgæster fra værtshuset Sir Henry’s i Ebeltoft kunnet lægge vejen forbi for at indkassere småpenge i deres dueslag.

Penge til en såkaldt spareklub, hvor værtshusets medlemmer har kunnet spare op til julegaver og fødselsdagsgaver hele året - i stedet for at drikke alle pengene væk.

Vi stiller krav om at indbetalingerne foregår elektronisk Anders Balle Rasmussen, Sparekassen Kronjylland

Men det kan snart være fortid og betyde, at stamgæsterne fremover må finde en alternativ måde at spare op på.

- Det ville være forfærdeligt ærgerligt, siger Jens Bloch Jensen, der er formand for en af byens spareklubber.

Traditionen stammer fra, dengang arbejderne fik udbetalt deres løn i kontanter hver uge.

I strid med hvidvaskloven

Det hele skyldes, at bankerne i Ebeltoft har lukket ned for, at byens værtshuse kan komme ind med kontanter fra spareklubberne en gang om ugen, som de ellers har gjort det i mange år.

Ifølge bankerne skyldes det hvidvaskningsloven, der stiller højere krav til bankerne end tidligere.

Læs også Randers Regnskov føler sig bondefanget

- Der er nogle regler, der bestemmer, at vi skal vide, hvor pengene kommer fra, og hvem der ejer dem. Det er rigtig svært, når det er kontanter, siger Anders Balle Rasmussen, der er områdedirektør i Sparekassen Kronjylland.

Det ærgrer både stamgæster og ejeren af Sir Henry's.

- Det er ikke det samme, når man lægger pengene til side derhjemme, hvor man jo bare kan tage 100 kroner, hvis man er på røven. Her kan man ikke lige få pengene, siger Claus Salling Sønder.

Også Hans Kristian Skibby (DF) er skeptisk over at tage afsked med den gamle tradition.

- Jeg er meget forundret over, at der ikke er en bagatelgrænse. Så skal de her stakkels mennesker trækkes rundt i manegen. Det er dybt uanstændigt.

På værsthusene kan medlemmer af spareklubberne indkassere mønter og senere få ubetalt deres opsparing. Hos Sir Henry's råder spareklubben over 80 bokse.​​​​

Elektronisk spareklub

Selvom bankerne i Ebeltoft nu har sat en stopper for den gamle tradition med kontanter, ønsker de dog at holde traditionen i live.

- I udgangspunktet synes vi, at spareklubberne er en god idé. Derfor vil vi gerne håndtere spareklubberne, men vi stiller krav om at indbetalingerne foregår elektronisk, siger Anders Balle Rasmussen.

Læs også Butiksejer viste tyve på Facebook - nu ved politiet, hvem de er

Men ifølge Claus Salling Sønder kan det også få sociale konsekvenser.

- Det kan gøre, at der er nogle mennesker, vi ikke kommer til at se længere, fordi de ikke skal ned og spare.