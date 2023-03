Bilsælger får tre års fængsel i sag om momssnyd og luksusbiler

En bilforhandler fra Nordtyskland idømmes tre års ubetinget fængsel ved Vestre Landsret for momssvindel for næsten 23 millioner kroner i forbindelse med import af luksusbiler fra Tyskland til Danmark.

Det oplyser Vestre Landsret og anklager Anders Møllmann fra Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet.

Dermed har landsretten afsagt en væsentligt hårdere dom, end Retten i Randers gjorde sidste år i samme sag.

Dengang blev den nu 51-årige bilforhandler idømt tre år og seks måneders fængsel, hvoraf det kun var tre måneder, der skulle afsones.

- Landsrettens begrundelsen for dommen er, at straffen i denne typer sager som udgangspunkt skal være ubetinget. Og landsretten har ikke fundet nogen særlige omstændigheder, der gør, at man skal fravige udgangspunktet.

- Vi er meget tilfredse ved anklagemyndigheden. Vi ankede byrettens afgørelse, fordi vi mente, at det i denne type sager er ubetinget fængsel, der skal til. Og det var landsretten enig i, siger Anders Møllmann.

Foruden fængselsstraffen skal bilforhandleren betale en tillægsbøde på 12 millioner kroner, afgør Vestre Landsret.

Da byretten afgjorde sagen i marts sidste år, kom den frem til, at han skulle betale en bøde på 22,8 millioner kroner. Altså et beløb svarende til det, som han ifølge dommen havde svindlet for.

Landsretten har dog ikke fundet det bevist, at manden personligt har fået fingrene i hele beløbet, som der er unddraget moms for.