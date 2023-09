25-årig får 12 års fængsel for narkosmugling

En 25-årig hollandsk mand er mandag i Retten i Randers blevet idømt 12 års fængsel for at have smuglet 34 kilo hård narkotika ind i Danmark fra Holland.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Sagen mod hollænderen blev ført som en tilståelsessag. I maj blev en 65-årig hollandsk mand, Willem Petrus Anthonius Jacobus Van Harskamp, i samme sagskompleks ligeledes idømt 12 års fængsel for narkosmugling.

Den 25-årige er dømt for i seks tilfælde at have smuglet den store mængde narkotika til Danmark i en periode fra februar til april sidste år.

Tilfreds specialanklager

Stofferne blev overleveret til forskellige modtagere flere steder i Danmark. Smuglingen skete i en bil med et særligt indrettet rum, hvor stofferne var gemt.

- Jeg er tilfreds med dommen, der endnu en gang understreger, at narkotikakriminalitet bliver taget meget alvorligt og straffes hårdt, siger specialanklager Rasmus Gyldenløve Jensen i NSK's pressemeddelelse.

- Jeg er også tilfreds med, at vi med et godt samarbejde på tværs af landegrænser har kunnet stoppe et netværk af organiserede kriminelle.

De to hollændere var blandt flere, der 5. oktober sidste år blev anholdt i en koordineret politiaktion, hvor der blandt andet blev slået til i Randers, på Djursland og i Odense.

Ud over fængselsstraffen blev den 25-årige hollændere idømt udvisning fra Danmark for bestandig. Han har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen.