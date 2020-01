VIDEO: Se F-16 flyenes tur over Østjylland

De ti fly blev også spottet, da de fløj over Aarhus Havn. Privatfoto: Troels Heiberg Frandsen.

Et hurtigt sus og lidt motorstøj.

Det var, hvad flere østjyder pludselig oplevede fredag formiddag, da ti F-16 fly med fuld fart passerede over Danmark og herunder også store dele af Østjylland.

Forsvarets F16-fly kan nemlig fejre 40-års-fødsesldag, og i den anledning var ti af dem sendt på vingerne. Ni af dem indgik i en tæt formationsflyvning, mens det sidste var sendt på vingerne for at tage billeder af formationen.

Her ses de ti F-16 fly, da de fløj over Harlev fredag formiddag. Privatfoto: Villy Lymann.

Fløj over hele Danmark

Flyene startede i Jylland, hvor man til formiddag kunne se dem i luftrummet, mens de hen over eftermiddagen rammer Fyn og Sjælland.

Forsvaret havde på forhånd lavet en meget nøje tidsplan for, hvornår flyene vil passere de forskellige byer. Den kan ses i grafikken her nedenfor:

Her kan man se ruten for de 10 F-16 fly, som fløj over Østjylland fredag. Foto: Forsvaret

F-16 i 40 år

Anledningen til flyveopvisningen er, at vi i Danmark har haft F-16 fly i 40 år. Derfor er det også F-16 fly, som fredag indgår i flyformationen.

Det første F-16 fly landede i Danmark den 18. januar 1980, og det danske luftvåben bruger fortsat kampflyet.

Når flyene ikke er indsat, bruges de til at træne piloterne, så de er klar til indsættelse i et bredt spektrum af opgaver. Uffe Holstener-Jørgensen, oberst, chef, Fighter Wing Skrydstrup

- Flyvene bruges i det nationale beredskab samt i internationale operationer, når der er behov for det. Når flyene ikke er indsat, bruges de til at træne piloterne, så de er klar til indsættelse i et bredt spektrum af opgaver, fortæller oberst Uffe Holstener-Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom F-16 flyene nu har 40 år på bagen i Danmark, så er der sket en stor udvikling. F-16 flyet fra 1980 når knapt det moderne F-16 fly til sokkeholderne. Mest af alt takket være moderne computerteknik, der blandt andet giver mulighed for brug af sensorer.

- Hvor man i flyets oprindelige version alene kunne anvende kortrækkende luft-til-luft og luft-til-jord våben, der var afhængige af pilotens øjne for at lokalisere målet, kan flyet nu engagere mål med stor præcision fra store afstande og i al slags vejr, siger oberst Uffe Holstener-Jørgensen.

Karen Bolette Pedersen fangede kampflyene, da de fløj over Silkeborg. Privatfoto: Karen Bolette Pedersen.