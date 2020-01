Kig op fredag: Kampfly flyver i formation over Østjylland

Flyene kommer til at flyve i formation over det meste af Jylland fredag formiddag. Foto: Forsvaret

Hvis skyerne ikke ligger for lavt på himlen fredag formiddag, så kan du se et særsyn i luften flere steder i Østjylland.

Forsvaret fejrer nemlig de danske F-16 flys 40 års jubilæum med en større formationsflyvning over Danmark i to fastlagte ruter.

- Det er operative piloter fra Fighter Wing Skrydstrup, der indgår i formationen i forbindelse med jubilæet, fortæller oberst Uffe Holstener-Jørgensen, der er chef for Fighter Wing Skrydstrup.

Nøje tidsplan

Flyene vil flyve over Jylland fredag formiddag og over Fyn og Sjælland om eftermiddagen. Forsvaret har lavet en meget nøje tidsplan for, hvornår flyene vil passere de forskellige byer og den bliver i vidt omfang overholdt.

- For Fighter Wing Skrydstrups piloter er præcision en vigtig faktor. Derfor vil man også forsøge at følge tidsplanen helt præcist. Men der kan være hensyn til flyvesikkerheden og vejrliget, der gør at man må acceptere en afvigelse, forklarer oberst Uffe Holstener-Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Præcis hvornår, du skal kigge opad for at se formationsflyvningen, kan du få et overblik over i grafikken her nedenfor:

Her kan man se ruten for de 10 F-16 fly, som flyver over Østjylland fredag. Foto: Forsvaret

Håb om høje skyer

Flyene vil flyve i ca. 600 meters højde, men den præcise højde afhænger af, hvor højt skyerne ligger fredag. Piloterne vil nemlig forsøge at placere flyene under skyerne - eller den såkaldte "skybase", sådan at de kan ses fra jorden, selvom det skulle være overskyet.

- Så længe skybasen er høj nok, vil man tydeligt kunne se flyene under skyerne. Der er dog risiko for, at skybasen er så lav, at flyene ikke kan være under dem. Skulle det ske, vil man ikke kunne se flyene, forklarer oberst Uffe Holstener-Jørgensen.

Hvis skydækket arter sig, vil man kunne se flyene flyve over Hadsund Flyveplads videre til Aarhus Lufthavn, hen over Aarhus by og videre til Ry og Silkeborg. Senere flyver de også over Himmelbjerget og til Horsens.

F-16 flyene har været i det danske flyvevåben i 40 år. Foto: Johanna Geron/Reuters/Ritzau Scanpix

F-16 i 40 år

Anledningen til flyveopvisningen er, at vi i Danmark har haft F-16 fly i 40 år. Det bliver derfor også F-16 fly, som indgår i flyformationen.

Det første F-16 fly landede i Danmark den 18. januar 1980 og det danske luftvåben bruger fortsat kampflyet.

- Flyvene bruges i det nationale beredskab samt i internationale operationer, når der er behov for det. Når flyene ikke er indsat, bruges de til at træne piloterne, så de er klar til indsættelse i et bredt spektrum af opgaver, fortæller oberst Uffe Holstener-Jørgensen.

Selvom F-16 flyene nu har 40 år på bagen i Danmark, så er der sket en stor udvikling. F-16 flyet fra 1980 når knapt det moderne F-16 fly til sokkeholderne. Mest af alt takket være moderne computerteknik, der blandt andet giver mulighed for brug af sensorer.

- Hvor man i flyets oprindelige version alene kunne anvende kortrækkende luft-til-luft og luft-til-jord våben, der var afhængige af pilotens øjne for at lokalisere målet, kan flyet nu engagere mål med stor præcision fra store afstande og i al slags vejr, siger oberst Uffe Holstener-Jørgensen.

Fejring i Skrydstrup

Lokalt i Skrydstrup markeres dagen med et lukket arrangement for flyvestationens ansatte og særligt indbudte. Der vil også være en demonstrationsflyvning og et simuleret angreb på flyvestationen med op til 10 fly.

Formationsflyvningen er ret krævende for piloterne, så forvaret forklarer, at det kan være, de vil variere i formationerne undervejs.

Hvis man vil følge F-16 flyene, så kan man gøre det via Flight Trackere, som for eksempel Flight Radar. Søg efter ”F1640”.