VIDEO: Kan man lave god mad på en engangsgrill?

Sommeren smager af god grillmad, men hvad gør man, hvis ikke man har en stor, smart grill?

Rigtig mange tyer til den trofaste, lille engangsgrill, man kan købe i supermarkedet. Spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt at grille andet end pølser på den lille grill.

- Man skal skære tingene ud i nogle små stykker, så det ikke skal have helt vildt lang tid på grillen, for vi har ikke meget tid at gøre med, og grillen bliver ikke super varm, fortæller kok, underviser på Aarhus Tech og grill-entusiast Michael Dahl til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis man vil have varme, men ikke har en grill man kan tænde op i, så kan man også prøve sig på et bål. Kom med til Ry Outdoor 365, hvor vi ser på, hvordan man kan lave god mad på bålet.

Frederik Svinth er bålentusiast, laver Snak-og-æd-arrangementer, og opfordrer til at lave lækker, farverig mad over bål.