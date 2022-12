Umage par: - Dengang kørte det i grøften - det gør det ikke denne gang

Hans partifælle Troels Lund Poulsen, der efterhånden har lang parlamentarisk erfaring, har spillet en rolle i den bevægelse, Venstre de seneste uger har været i gang med fra at afvise at gå i regering med Socialdemokratiet til nu at dele bord og seng med dem.

Han taler om det som en større afvejning af at få reel politisk indflydelse.

- Der er jo en kæmpe diskussion, om man bare går i regering, fordi man synes, det er spændende at køre i ministerbil, og der tror jeg, at jeg kan sige, at det kan da være spændende nok, men så sjovt er det ikke, for man møder også virkeligheden, konstaterer Troels Lund Poulsen, der er blevet økonomiminister.

Han har to gange tidligere stået på Amalienborg Slotsplads som del af et nyt ministerhold, i 2007 og 2015, og han nød det i dag, fortæller den rutinerede venstremand, der også kan siges at gøre et mindre comeback som minister.

- Det stod jo i hvert fald ikke i sol og måne for nogle få uger siden, at jeg skulle blive minister igen. Primært fordi Venstre fik et dårligt valgresultat. Nu har vi jo haft nogle intensive forhandlinger med regeringen, der har betydet, at der nu er dannet en ny regering, som Venstre bliver en del af, og der er jeg jo så privilegeret at blive minister igen, konstaterer Troels Lund Poulsen.

De tre østjyske ministre får i øvrigt anledning til at se en masse til hinanden. Foruden ministerposterne besætter de nemlig alle tunge poster i regeringssamarbejdet. Både i det nye udvalg for regeringsledelse, i regeringens koordinationsudvalg samt i ansættelsesudvalget.