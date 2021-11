Styrelse får lov at tjekke overførsler i MobilePay

Styrelsen oplyser i pressemeddelelsen ikke, at der er tale om MobilePay, men MobilePay bekræfter, at det er betalingstjenesten, der er omfattet.

Konkret vil der være tale om private MobilePay-brugere, som har modtaget mere end 100.000 kroner på et år.

- Det er sort økonomi

Hos Skattestyrelsen oplyser underdirektør Preben Buchholtz, at man vil bruge tilladelsen til at tjekke, om der er virksomheder, som ikke betaler skat og moms.

- Vi har set eksempler på, at virksomheder sørger for, at en anden modtager pengeoverførsler end virksomheden selv, for at køre deres indtægter uden om regnskabet og dermed også uden at afregne skat og moms.