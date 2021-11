Smittetallet er over 2000 for fjerde dag i træk

2416 personer er testet positive for coronavirus det seneste døgn.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er fjerde dag i træk, at mere end 2000 registreres smittet med covid-19 i Danmark.

Antallet af indlagte med coronavirus stiger med 5 til 282. Det er det højeste antal indlagte siden 16. februar i år, hvor der var 298 indlagte.

Isik Somuncu Johansen er professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet og overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital.

Hun ser en stigende tendens i smittetallene.

- Vi går ind i et efterår og vinter, som er en lidt farlig periode for luftvejsinfektioner, siger hun.

Af de indlagte er 40 på intensivafdeling og 23 af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Det seneste døgn er der yderligere tre personer, der er døde med coronavirus.

Det seneste døgn er 133.504 borgere blevet testet for coronavirus med en PCR-test, som er den test, hvor man podes i svælget.

Med de 2416 personer, der er testet positive, giver det en positivprocent på 1,81.

Isik Somuncu Johansen mener, at det kan blive nødvendigt at se på for eksempel en genindførsel af coronapasset eller mere information til dem, som ikke er vaccinerede, hvis vi vil undgå, at smitten stiger yderligere.

- Vi er nødt til at gøre noget, hvis vi skal forhindre en yderligere stigning i smitte, siger hun.

4.419.446 borgere i Danmark er færdigvaccineret mod coronavirus - det svarer til 75,3 procent af befolkningen.

6,5 procent af befolkningen er blevet revaccineret med det såkaldt tredje stik.

Det seneste døgn er der blevet givet 4228 revaccinationer.

1550 har påbegyndt deres vaccinationsforløb og 847 er blevet færdigvaccineret siden lørdag.