Slut med rynker: Flere strammer ansigtet op hos skønhedsklinikker

VIDEO: Hvis brysterne er for små, eller en rynke i panden er lidt for tydelig, har næsten hver tredje østjyske kvinde overvejet at få lavet et kosmetisk indgreb. Her skal I med en tur på en privatklinik, som oplever flere og flere yngre kunder.

Flere og flere danskere besøger klinikker, hvor de får sprøjtet små doser muskellammende nervegift i ansigtet. Mod betaling endda.

Det viser en ny spørgeundersøgelse foretaget af analyseinstituttet Voxmeter.

Det er de kosmetiske injektionsbehandlinger botox og filllers, som det hele drejer sig om. Begge ikke-kirurgiske indgreb, der ofte bruges mod rynker, som sprøjtes ind i ansigtet. Botox i musklerne - fillers ind under huden.

Bivirkningerne for både botox- og fillersbehandlingerne er få. For botoxbehandlingens vedkommende kan der i sjældne tilfælde forekomme rødme og allergiske reaktioner efter indsprøjtningen, samt lammelser ved øjenlåg, mundvige og andre ansigtsmuskler. For fillers er det sjældent optrædende allergiske reaktioner, som man af og til ser.

Undersøgelsen viser, at 1,7 procent af danskerne allerede har modtaget behandling. Det mest interessante er dog, at hele 10,7 procent af danske kvinder - 4,8 procent af mændende - har planer om det.

- Vi havde det godt på fornemmelsen, for vi oplever meget høje vækstrater. Men vi vidste ikke, at det drejede sig om så mange danskere, siger Sanne Lønskov, administrerende direktør hos skønhedsklinikken N'AGE, i en pressemeddelse.

Særligt de unge vil have botox

Behandlingerne med botox og fillers er mest almindelig blandt de 40-49-årige kvinder, hvilket ikke kommer bag på Sanne Lønskov.

- Det harmonerer meget godt med vores kundegruppe, men jeg formoder, at det kommer bag på en del andre. Den offentlige debat handler jo meget om, at unge har et overdrevent forbrug af kosmetiske behandlinger på grund af manglende selvværd, og at de yngre kvinder er gået helt amok i den her branche. Det modbeviser undersøgelsen i den grad, siger hun.

Botox er et giftstof som dannes af bakterien Clostridium botulinum.Det anvendes over hele verden, blandt andet til at løsne smertefulde krampetilstande (muskelspasmer) hos mennesker med spastiske lammelser. Præparatet er bedst kendt for at behandle rynker. Kilde: Sundhed.dk

Der er dog alligevel lidt om snakken. Hos de 18-29-årige svarer hele 16,8 procent af kvinderne nemlig, at de overvejer kosmetiske injektionsbehandlinger.

Et langt større snit end det generelle snit på 10,7 procent.

- De unge kvinder er mere åbne end generationerne før dem. De er i højere grad vokset op med den slags behadlinger som noget helt naturligt, så det er for dem ikke en 'big deal' at få ændret noget ved sit udseende, hvis man er irriteret over det, siger Sanne Lønskov.

