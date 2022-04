Røg ud efter 'lortevalg': Nu genopstiller DF'er til Folketinget

Efter valgnederlaget i 2019 kaldte han over for Information valget for et "lortevalg", og til Nordjyske sagde han frustreret, at han var færdig med politik og opkald fra "skodjournalister".

Har du lært noget af det "lortevalg"?

- Ja, det har jeg. Jeg lærte, at folk ikke er så interesserede i, hvad man har lavet og medvirket til. De vil hellere høre om, hvad man vil gøre for dem, hvis man kommer i Folketinget.