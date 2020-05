Regeringen lemper indrejseregler for at imødekomme turister

Fra 15. juni bliver det muligt for turister at opholde sig i Danmark i fem nætter, selv om der hidtil har været et krav om mindst seks overnatninger.

Der skal dog fortsat fremlægges dokumentation for, at der er booket et ophold på minimum seks overnatninger. Det oplyser Justitsministeriet i en mail.

Tiltaget sker for at imødekomme især turisterne i de danske sommerhuse, hvor gæsterne typisk tjekker ind og ud om lørdagen.

15. juni er imidlertid en mandag. Derfor vil turisterne kun kunne nå fem overnatninger i Danmark i den første uge af genåbningen, hvis de de har booket et sommerhus fra lørdag 13. juni til lørdag 20. juni.

Med tiltaget får turisterne mulighed for at opholde sig i Danmark i kun fem nætter i stedet for seks.

- Justitsministeriet oplyser, at turister fra Tyskland, Norge eller Island, der har bestilt ferie i Danmark fra den 13. til den 20. juni, godt kan komme ind i Danmark den 15. juni på trods af, at turisterne alene skal opholde sig i fem nætter.

- Turisterne skal fortsat kunne fremlægge dokumentation ved grænsen for et ophold på minimum seks dage, men de vil få lov til indrejse, selv om der ved åbningen den 15. juni kun er fem dage af bookningen tilbage, skriver ministeriet i mailen.

Åbningen af grænserne for tyske, norske og islandske turister fra 15. juni blev offentliggjort af regeringen i fredags.

Politiet vil kontrollere, om betingelserne for indrejse er opfyldt.

Hvis en turist, der ønsker indrejse, udviser tydelige sygdomstegn, som for eksempel hoste, tegn på feber eller lignende, vil den pågældende blive afvist ved grænsen.

Indrejsende i Danmark vil stikprøvevis blive opfordret til at tage en test for coronavirus ved grænseovergange. Men det bliver ikke et krav.