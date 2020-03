Politiet advarer mod svindel og falske sundheds-medarbejdere

Politiet har kendskab til få tilfælde, hvor svindlere har udgivet sig for at komme fra Sundhedsstyrelsen. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Her har svindlerne sagt til de ældre, at de er kommet for at rengøre deres hjem og dermed skaffet sig adgang. I nogle tilfælde har de været iklædt mundbind og handsker.

Læs også Kræftsyge Karen vil isolere fra verden - nu tager hun imod godt tilbud

- De har udgivet for at være andre, end de er i relation til covid-19, siger vicepolitiinspektør ved Nationalt Efterforskningscenter under Rigspolitiet, Søren Enevoldsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

I enkelte tilfælde er svindlerne sluppet afsted med kontanter og værdigenstande.

Østjyllands Politi: Ingen anmeldelser endnu

TV2 ØSTJYLLAND har talt med Østjyllands Politi, der oplyser, at de ikke har modtaget anmeldelser om denne form for svindel endnu.

Beskeden fra Rigspolitiet er enkel: Sundhedsstyrelsen sender ikke medarbejdere ud til private. Samtidig understreger vicepolitiinspektør Søren Enevoldsen, at man ikke skal lukke fremmede ind.

Læs også COVID-19 LIVE: Regeringen med kæmpe håndsrækning til virksomheder

- Vær særlig opmærksom på folk, der udgiver sig for at være fra sundhedsmyndighederne, siger han.

Samtidig opfordres de ældres børn og børnebørn til at advare de ældre mod risikoen og til ikke at lukke fremmede ind.

- De skal tage en generel snak i familierne for at hjælpe vores særligt udsatte borgere, siger Søren Enevoldsen.

Derudover opfordres borgerne til at kontakte politiet på 114 ved anmeldelser.