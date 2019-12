Peanuts tilbagekaldes efter fund af giftstof

Er der peanuts på snackbordet her i juledagene, så tjek lige en ekstra gang, hvor de er fra. Der er nemlig fundet et for højt indhold af giftstoffet aflatoksin i tre varianter af chips og snacks fra OK Snacks A/S.

Det oplyser Fødevarestyrelsen på deres hjemmeside.

Det handler om varianterne ´Rema 1000 Saltede peanuts´, ´Rema 1000 Salt & Stærk´ og ´Rema 1000 Salt & Sød´.

Der er fundet et for højt indhold af aflataksin i de peanuts, som er brugt til at fremstille de tre produkter, som er solgt i Rema 1000 butikker over hele landet.

Aflatoksin er et giftstof, som produceres af skimmelsvampe i produktet. Fødevarestyrelsen råder forbrugere til at levere varen tilbage, til der hvor den er købt - eller smide dem ud.

