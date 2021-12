Din lever er på overarbejde i julen - fem råd kan få den tilbage i topform

‘Kroppens superhelt' behøver pauser

Kun i de grelleste tilfælde kan man selv mærke, når leveren har det skidt, fordi der ingen nervefibre er indeni organet.

Kan man mærke en tyngdefornemmelse i højre side af maven, er det et grelt tilfælde. Det kan ifølge Maja Thiele være tegn på, at leveren er blevet enormt stor og hævet.

I øjeblikket arbejder forskere med nye skanningsmetoder til at måle, om der er for meget fedt i leveren, men indtil da er det bedste råd, at man selv sørger for at give sin lever en pause fra de store mængder af fed mad og alkohol, inden det går galt.