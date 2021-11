PANIK! Randers har hovedrolle i ny komedieserie

Hvordan går det, når man bliver nødt til at opgive karrieredrømmen for at flytte til Randers – og endda fordi man skal have et barn, og ens partner vil hjem til mor i hjemstavnen?

Det ved Mads alt om. Han er nemlig hovedpersonen i en ny komedieserie, der har premiere på TV2 ØSTJYLLANDS YouTube-kanal den 5. december.

PANIK hedder serien, som er skrevet af stand up-komiker Christian Fuhlendorff og instrueret af Morten Urup fra Wasabi. Han har tidligere stået bag serien GG Horsens med samme humor.