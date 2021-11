Nyt forslag: Få statslån til bolig uden for byerne

Regeringen er klar med et nyt lovforslag, der skal gøre det nemmere for boligsøgende at købe hus uden for byerne. Det skriver Avisen Danmark.

Lovforslaget skal helt konkret give muligheden for at få et statslån på op mod 30 procent af boligens værdi. Det fortæller statsminister Mette Frederiksen (S) til mediet.

- Vi har i regeringen længe arbejdet på at finde den rigtige model for, hvordan vi kan understøtte, at danskere, som gerne vil bo uden for byerne, også kan få mulighed for at finansiere deres huskøb, siger hun.

- Jeg har mødt mange på mine ture rundt i landet, som har fortalt mig om, hvordan de ikke kan låne til deres boligdrøm, fordi huset ligger i et forkert postnummer.

Konkret vil et forslag blive fremlagt, som skal gøre det muligt at få statsgaranti på størstedelen af den del af boliglånet, der ligger mellem 60 og 90 procent af boligens værdi for ejerboliger.

Et krav vil dog være, at boligen har en kvadratmeterpris på under 8000 kroner, eller hvis den ligger i et postnummer, hvor den gennemsnitlige kvadratmeterpris ligger derunder.

Finans Danmark, der er bankernes og realkreditinstitutternes interesseorganisation, har dog svært ved at genkende, at boligkøbere i yderområderne får afslag på grund af postnummeret.

- Det er absolut undtagelsen, at der bliver givet et nej til lån, og det gælder både i byerne og på landet, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

- Når der bliver sagt nej, er det mest på grund af manglende økonomi i familien, og der vil derfor stadig være nogle danskere, der vil få et nej til et lån.

Ifølge interesseorganisationen blev der i 2020 givet 16.396 realkreditlån til køb af helårsboliger i yderkommunerne. Det er en stigning på otte procent fra 2019.