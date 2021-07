Nyeste tal: Unge vælger Aarhus-uddannelser til og andre byer fra

Ifølge VIAs rektor hjælper det ikke regeringens ambition om at flytte flere velfærdsuddannelser uden for landets store byer.

- Den ambition, som er den rigtige ambition, er bestemt ikke understøttet af de tal, vi ser i år. Der skal mere til, siger han.

Harald Mikkelsen mener også, man er nødt til at arbejde politisk med at gøre velfærdsuddannelserne uden for de store byer mere attraktive. Ifølge ham kan VIA også blive bedre til at løfte den store opgave.

- Vi kan gøre det tydeligt, at der er et godt studiemiljø. Nogle kan godt lide det her mere nære studiemiljø, der er, og det kan vi arbejde med at fortælle tydeligere og sørge for, at vejlederne gør det klart, siger han.