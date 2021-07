Luksus-idé: Sarah vil sælge hundesenge til 19.000 kroner

Virksomheden er en kombination af en stor interesse for hunde og flere års erfaring med at sælge kvalitetssenge til mennesker for Sengespecialisten. Og ideen opstod, da Sarah Reenberg Hansen mistede sin 15 år gamle hund, Habiba, i 2019.

- Frem for at gå ud og skaffe mig en ny hundehvalp valgte jeg i stedet at kanalisere noget af den her sorg og smerte over i et eller andet, som jeg kunne give mig til. Der kom det bare til mig, siger den 47-årige iværksætter.