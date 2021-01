Mette Frederiksen: Jeg håber, at påsken bliver et vendepunkt

Det er regeringens håb, at påsken i starten af april bliver et vendepunkt, og at samfundet så småt kan genopstå, som det så ud, før corona indtog verden.

Påsken er en af de ældste kristne højtider og markerer Jesu død og opstandelse. Og håbet er, at samfundet, som det så ud før corona, også kan genopstå til den tid.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) i sin nytårstale fredag aften.

- Vinteren bliver hård. Men for hver uge der går, vil stadig flere danskere være vaccinerede. Påskedag er i år 4. april. Her vil årstiden igen hjælpe os. Vi vil være nået langt med vaccinationerne.

- Jeg tror, jeg håber, at påsken bliver vores vendepunkt. Ikke en afslutning, men et vendepunkt, siger hun fredag aften.

Statsministeren uddyber, at det fælles håb nu er vaccinerne, som skal få bugt med pandemien.

- Vaccinen er vores vej tilbage til hverdagen. Samværet, krammet, festerne. Alt det vi længes efter.

- Men vaccinen er ikke en smutvej til at ophæve restriktionerne eller slække på adfærden. Ikke endnu, siger Mette Frederiksen fra embedsboligen Marienborg.

December den værste måned

December har som forventet været den værste måned for epidemien med de hidtil højeste tal for smittede, indlagte og døde.

Statsministeren advarer om, at de kommende måneder vil teste udholdenheden. Situationen er "alvorlig".

- Jeg tror på, at vi i dag har lagt det værste år bag os. Men vi må forvente, at de sværeste måneder er foran os.

- Januar og februar vil teste vores udholdenhed. Årstiden er imod os, flere vil blive syge, presset på sygehusene er allerede stort og endnu større på det personale, vi i forvejen skylder så uendeligt meget, siger Mette Frederiksen.