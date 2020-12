Dronningen: Vi står sammen når det gælder

Flere er blandt andet kommet ud i den danske natur.

- Jeg tror, at mange har fået øjnene op for vores dejlige natur. Klimaet har fået det bedre under krisen, og det er vigtigt, at vi fortsat passer på naturen, sagde hun.

Takker ansatte i sundhedsvæsnet

Hun glæder sig over, at vaccinen er kommet til Danmark, men maner til forsigtighed de kommende måneder.

- Vi skal stadig passe på, når vi omgås hinanden, siger hun og bringer en særlig tak til de ansatte i sundhedsvæsnet, der har kæmpet mod pandemien.

- De talte ikke timerne eller dagene. De lindrede. De forskede af al magt for at forstå sygdommen, siger hun og retter også en tak til de ansatte og beboere på plejecentre landet over.