Mangel på faglærte rammer Esben: - Jeg kunne godt bruge en kollega

Ifølge Dansk Industri er det netop den vej, man bør gå for at komme problemet til livs.

- Folkeskoler skal med helt fra 0. klasse og opefter og se hvad vil det sige at komme ud på et arbejdsmarked, hvor man ikke skal sidde bag et skrivebord og være produktiv med dine hænder, siger Michael Ancher, formand for Dansk Industri Byg Østjylland.

Flere praktikpladser er vejen frem

Udover at informere om erhvervsuddannelserne tidligere i de danske uddannelsesforløb, mener formanden for DI også, at regeringen bør se på at lempe reglerne for udenlandsk arbejdskraft.

- Virksomhederne i Østjylland og især i landkommunerne bør overveje mulighederne for at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft, for allerede nu er manglen på medarbejdere stor. Ellers vil problemerne med at tiltrække medarbejdere blive værre og værre i de kommende år, og det vil gå ud over væksten og velfærden i vores område, siger Michael Ancher.