Politi dropper sag mod østjysk producent af militærteknologi

- Vi har modtaget en anmeldelse fra Erhvervsstyrelsen, der gav anledning til at gennemgå en række tilladelser, som Terma har fået. Vi har også undersøgt en række oplysninger om produkter og konkrete handler, fortæller specialanklageren.

Terma ligger i Lystrup ved Aarhus.

Anmeldt for at levere udstyr til borgerkrig

Anmeldelsen mod virksomheden, som blandt andet leverer teknologiske løsninger til militær brug, gik på, at Terma skulle have leveret reservedele til et radarsystem kaldet Scanter 2001 til De Forenede Arabiske Emirater.

Og det burde Terma have indberettet til Erhvervsstyrelsen - lød det i anmeldelsen - fordi der var en risiko for, at det ville kunne blive brugt i en krig, nærmere betegnet borgerkrigen i Yemen.