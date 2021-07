9-årige Marlie har lavet sin egen sommerskole: 2 ud af 3 vil ikke hjem

Og det er endda et intiativ, som hun helt selv er kommet på.

- Hun har fuldstændig selv fundet på det og plaget om at få lov at gøre det i månedsvis, så nu måtte vi give efter, griner hendes far Dennis Grotrian Kamuk Jensen, hvorefter han beder Marlie løfte sløret for, hvad hun har planlagt, at lørdagens sommerskole blandt andet skal stå på.

- De skal gøre vores kaninbur rent, lyder det fra Marlie.