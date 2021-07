Gårdbutik skal fjerne skilte – som har været der i over 30 år

Debat om sagen

På Facebook har der siden kørt en flittig debat omkring kommunens ageren i sagen.

En af dem, der er kritiske over for beslutningen med at forbyde Gårdbiksens skilte, er lokalpolitikeren Lone Glarbo (V).

- Enten er lovgivningen forkert, eller også må der være plads til fortolkning. Det er både synd for os kunder, at vi ikke opdager butikkerne, men selvfølgelig også for sælgerne, hvis forretningen rammes, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.