Livet i ghettoen er bedre end sit rygte

Overfald, bilafbrændinger og skræmte ældre, der knap tør forlade deres lejlighed.

Dårlige nyheder fra ghettoer og udsatte boligområder er der mange af, men virkeligheden for dem, der bor der, kan være anderledes positiv.

Syv ud af ti beboere føler sig trygge, viser en undersøgelse foretaget af Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

I Østjylland er der tre boligområder, som er på ghettolisten.

Det er lidt færre end i resten af befolkningen, men alligevel overraskende mange, siger chefanalytiker Gunvor Christensen.

- På trods af de udfordringer, som vi ved, at der er i de udsatte boligområder, så er langt de fleste beboere trygge. De er tilfredse med der, hvor de bor, og føler sig trygge.

VIDEO: Beboere og boligforeningen i Sundparken i Horsens stemmer nu dørklokker for at give et retvisende billede af uddannelsesniveauet og på den måde øge chancen for at komme af ghettolisten. Indslaget er fra den 17. oktober.