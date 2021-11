Kommission skal vurdere om corona igen er en samfundskritisk sygdom

Og den øgede travlhed får formentlig ikke bare betydning for coronapatienter.

Det kan nemlig blive nødvendigt at udskyde planlagte operationer og ambulante besøg for at give tid og plads til coronapatienterne. Ambulante besøg er, når patienter får behandling på dagen og ikke bliver indlagt.

- Det bliver desværre nok sådan, at mange patienter vil komme til at opleve, at deres behandling eller besøg på sygehuset bliver udskudt, siger Søren Brostrøm.

Han opfordrer danskerne til at blive vaccineret mod covid-19, hvis de ikke allerede er det.

- Både for at undgå selv at blive syge, men også for at vi kan tage noget af presset væk fra sygehusene. Vi kan alle få brug for sygehusbehandling, så det er i vores fælles interesse, at vi har en høj vaccinationsgrad, siger han.