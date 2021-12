Kør forsigtigt: Isglatte veje i store dele af Østjylland

Og det er altså den lave temperatur kombineret med det klare vejr, der gør, at flere kommuner melder om pletvise glatte veje tirsdag morgen.

- Vejdirektoratet har sørget for, at alle statsveje er saltet, og så plejer kommunerne at følge trop, siger vagthavende ved Vejdirektoratets Trafikcenter, Kenneth Andersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Men der kan være steder, hvor saltningen ikke når at virke, før man kører på vejene, fordi der skal alligevel køre nogle biler henover det, før det får den ønskede effekt.