Chancerne for hvid jul skrues op i hele landet

Et snedække, som prognosen viser, vil betyde, at hele landet bliver indhyllet i en stor, hvid dyne og sikrer julestemningen.

Kan også blive en grå og våd jul

Der er alle de rigtige ingredienser i gryden for, at vi kan få en hvid jul. Det er dog langt fra sikkert, at retten bliver lige så god som i kogebogen.

Hvis lavtrykket udvikles mindre kraftigt eller får en nordlige bane, så forsvinder den hvide farve.