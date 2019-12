To juledage bliver travle i år, spår DSB og Vejdirektoratet

Rekordsalg af pladsbilletter i togene, ekstra færgeafgange.

Ifølge Vejdirektoratet, DSB og Molslinjen bliver de to helt store rejsedage lillejuleaften og anden juledag. Men højtidstrafikken bliver også spredt ud, lyder det fra Jimi Nyrup, der er vagthavende i Vejdirektoratet.

- Vi forventer noget trafik derude, men den kommer nok til at være relativt spredt over flere dage, fordi julen ligger næsten lige efter en weekend.

Trafikprognose for juletrafikken. Foto: Grafik af vejdirektoratet

- De fleste rejser mod Jylland mandag, mens vi forventer, at folk vender næsen hjemad 26. december fra Jylland og mod Sjælland. Så der kommer til at være meget trafik på vejen hjem, siger Jimi Nyrup.

Indsætter ekstra færge

- Vi har lært lidt af sidste år og sætter en fjerde hurtigfærge ind. Jesper Maack, PR- og kommunikationschef hos Molslinjen

Samme tendens viser sig til vands hos Molslinjen. Det kan ses på antallet af solgte færgebilletter, hvor de fleste skal fra Sjælland til Jylland på udrejsedagene.

Molslinjen indsætter en ekstra færde på de mest befærde rejsedage.

- Der kommer til at være mest tryk på fra Sjælland. Så skyller bølgen ind over Jylland på udrejsedagene, siger Jesper Maack, PR- og kommunikationschef.

Der indsættes desuden en ekstra færge på de mest befærdede rejsedage, der er 22., 23., 26. og 27. december hos Molslinjen, fortæller han.

- Vi har lært lidt af sidste år og sætter en fjerde hurtigfærge ind. Sidste år var der omkring 87.000 rejsende frem og tilbage på juletur, mens der i år bliver cirka 100.000 rejsende. Så der bliver pres på.

Strækninger med periodevis tæt trafik d. 23. og 26. december. Foto: Grafik af vejdirektoratet

Rekord i antallet af solgte pladsbilletter

Også hos DSB indikerer det rekordhøje antal af solgte pladsbilletter, at de togrejsende vælger at tage af sted til deres nærmeste for at fejre jul på spredte tidspunkter.

- 90 procent af vores kunder vælger at købe en pladsbillet på forhånd, så vi kan se, hvor de skal hen. Det betyder, at vi kan sætte ekstra toge ind de steder, hvor der er mange rejsende, siger Tony Bispeskov, informationschef i DSB.

- Der er flere dage op til jul, hvor folk har mulighed for at tage af sted, men nogle tager allerede på juleferie fredag. Den største udrejsedag bliver mandag, og så tager de fleste hjem 26. eller 27. december.

Man kan orientere sig om togafgange på DSB's app eller på hjemmesiden.

Desuden kan man orientere sig løbende om trafikken på Vejdirektoratets hjemmeside og på P4 Trafik.