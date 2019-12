Gråt og regnfuldt vejr fortsætter

Efteråret bød på rekordmeget regn over Danmark, og december har også budt på masser af regn og gråvejr. Det fortsætter i dag, tirsdag, hvor det meste af dagen vil blive præget af regn.

Læs også Rekordvådt efterår – så meget vand er der faldet i din kommune

- Det bliver en rigtig grågrumset dag, hvor man nok mest bare har lyst til at blive inde med en kop varm kakao eller gløgg, siger vejrvært på TV2 Vejret, Cecilie Hother.

Til gengæld kommer der senere på ugen en gæst på besøg, som vi ikke har set lang tid – nemlig solen. Cecilie Hother, vejrvært, TV2 Vejret

Selvom der i dag er præcis en uge til juleaften, er temperaturerne ikke specielt julede De ligger på omkring 5-6 grader.

Blæsevejret har aftaget lidt igen, men det har regnen desværre ikke. Det bliver ikke kæmpestore mængder nedbør, men det kommer til at regne det meste af dagen i det østjyske.

Onsdag og torsdag er der mulighed for at få solen at se. Foto: TV2 VEJRET

Solskin i udsigt

Natten mellem tirsdag og onsdag bliver til gengæld anderledes blæsende. Her viser prognoserne, at der kan komme kraftige vindstød, så det er med at holde godt fat i cykelstyret, hvis man bevæger sig uden døre.

Læs også Drukner din have også i regn? Fem tips til at blive vandet kvit

- Til gengæld kommer der senere på ugen en gæst på besøg, som vi ikke har set lang tid – nemlig solen. Både onsdag og torsdag er der mulighed for et enkelt solstrejf, siger vejrvært på TV2 Vejret, Cecilie Hother.