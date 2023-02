Gigant i modvind: Stort milliardunderskud

Mod slutningen af januar offentliggjorde man foreløbige regnskabstal, hvor det fremgik, at man i løbet af sidste år omsatte for cirka 108 milliarder kroner.

Selskabet har i løbet af sidste år været udfordret af stigende udgifter til energi og råvarer samt høj inflation og ender derfor med et underskud på knap 12 milliarder kroner for året.

- Vores fokus på at beskytte værdien af vores produkter og løsninger kræver streng disciplin for at adressere de forhøjede omkostninger på råvarer og komponenter i dialog med kunderne.

- Stigende priser på vindmøller har været og er en nødvendighed for at imødegå inflation på driftsomkostninger og sikre industriens langsigtede værdiskabelse, lød det i den forbindelse.

Derfor har man set sig nødsaget til at tilpasse sig markedet ved at hæve priserne på vindmøller.

Lavere aktivitetsniveau

I 2023 forventer man fortsat, at aktivitetsniveauet forbliver lavere, og at inflationspresset fortsætter med at være højt. Og det kan komme til at påvirke omsætningen negativt.

Omsætningen ventes i 2023 at lande på mellem 104 og 115 milliarder kroner.

Man understreger i den forbindelse, at der i øjeblikket er større usikkerhed forbundet med sådanne udmeldinger.

- De udmeldte forventninger forsøger at tage højde for situationen og udfordringerne, som de ser ud på nuværende tidspunkt, gentager selskabet i årsregnskabet onsdag.