Vestas får syngende lussing for stoppet i Rusland

Vestas forventede indtil nu at have en overskudsgrad på mellem nul og fire procent. Det er imidlertid blevet sænket til mellem minus fem og nul procent.

Ifølge Jacob Pedersen er det store tab en kamel, som selskabet må sluge, medmindre konflikten i Ukraine finder en mirakelløsning, og alt vender tilbage til det gamle.

- Hvis Vestas skal have en chance for at vende tilbage og ikke tage det her store tab, skal der komme en løsning på denne her krise meget hurtigt, og det skal være en løsning, som gør, at alting vender tilbage til det gamle, og det er godt nok svært at forestille sig, siger han.

- Det her ligner et tab, som Vestas ikke kan undgå, og som man bare er nødt til at tage.

Vestas har hovedkvarter i Aarhus og er verdens største producent af vindmøller.