Nu kan du køre på vindmøllestrøm, selvom det ikke blæser

Både fra borgmesteren og direktøren er ønsket, at batteriet skal være at finde andre steder.



- Vi skal have bredt det ud og se, om det her faktisk ikke også er noget, man har brug for andre steder i Aarhus, men på sigt også andre steder i Danmark og i verden, siger Jacob Bundsgaard.

Batterier er dyre og fylder

Men der er dog nogle begrænsninger ved batterierne. Det fortæller professor på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, Poul Nordby.

- Batterier er stadigvæk dyre, og de fylder meget, så det vil sige, at hvis man skal lagre strøm i lang tid, så skal man have usandsynligt meget batterikapacitet. Så derfor er det bedst at bruge batterierne til kortere tid, timer, dage, uger og så bruge andre metoder til at lagre det i lang tid, siger han.

I Aarhus står transport for over halvdelen af CO2-udledningen og en stor del af transporten er til og fra arbejde.