Frygter du tyveri? Her er de gode råd

Telefonerne ringer ekstraordinært ofte meget hos Topdanmark lige nu. I den anden ende af røret er der kunder, der er bange for at få stjålet træpiller, brændestakke og gasflasker.

Det sker efter energipriserne har taget endnu et markant hak opad.

Det fortæller forsikringsselskabet, der har samlet en række gode råd til at passe på sit træ og gas.

-I takt med at varmeregninger er strøget i vejret, er alternative energikilder kommet i rigtig høj kurs. Det skaber en naturlig bekymring blandt kunder, som ringer ind for at spørge om, hvordan de er dækket i tilfælde af tyveri, og hvad de kan gøre for at sikre deres træpiller og brændestakke, siger Rasmus Ruby-Johansen, skadedirektør i Topdanmark, i en pressemeddelelse.