Rasmus kimes ned, men må sige nej: Folk er desperate

Rasmus Holm befinder sig lige nu i det, der burde være en drøm for en selvstændig erhvervsdrivende. Kunderne flokkes om ham som hvepse om et glas ubevogtet saftevand.

Han sælger blandt andet brænde, og efterspørgslen efter den vare er eksploderet i takt med priserne på el og varme.

- Folk er totalt elektriske for at få fat i noget træ. De er simpelthen bange for, at de ikke kan få noget varme til vinter, siger Rasmus Holm, der ejer Rasmus Holms Brændesalg og Træfældning i Balle på Djursland.

Han må desværre ofte skuffe sine kunder, når de ringer. Og det gør de tit.

- Telefonen ringer ti gange om dagen, og jeg ved ikke, om jeg kan få mere træ fra min leverandør. Folk bliver nogle gange sure og gale, når jeg ikke kan hjælpe, siger Rasmus Holm.

Svaret bliver som regel, at han kan sætte folk på venteliste, og så kan de få brænde, når og hvis hans leverandør kan levere mere brænde.

Desperate forespørgsler

Han har oplevet, at folk vil have ham til at komme ud og fælde deres træer, så de kan bruge det som brænde til vinter. Men træ skal tørre i mindst et år, før det kan bruges til brænde.

Det viser ifølge Rasmus Holm, hvor alvorlig situationen er for mange.

- I nogle tilfælde er folk helt desperate, siger han.

I takt med efterspørgslen er prisen på træ også steget markant. Tidligere i år betalte Rasmus Holms kunder 550 kroner for en rummeter blandet løvtræ.

Voldsomme prisstigninger

Nu tager han 800 kroner for samme mængde, men han kunne tage betydeligt mere, hvis han havde samvittighed til det.

- Jeg prøver at holde priserne nede. Jeg kunne jo bare være et dumt svin og tage 1200 kroner rummeteren, men jeg forsøger at holde priserne nede på et niveau, hvor folk kan være med. Jeg skal have dækket mine udgifter og kunne betale løn til mig selv, så er jeg tilfreds, siger Rasmus Holm.



Hans udsagn bliver hurtigt bekræftet, hvis man søger efter brænde på internettet.

Som selvstændig erhvervsdrivende burde stigende efterspørgsel være en drøm, men tilstanden lige nu er faktisk for meget af det gode.

- Jeg bruger rigtig meget tid på at tale med kunder, for jeg ved ikke, om jeg kan få mere træ. Men jeg kan sagtens forstå, at folk er desperate, for det virkelig svært, når man ikke ved, hvad der sker, siger Rasmus Holm.

Udsolgt

Han er langtfra alene om at opleve en telefon, der ringer fra morgen til aften. Det fortæller direktør for Dansk Skovejerforening, Anders Frandsen til TV2.

- Mange af de skovejere, der sælger brænde, oplever, at der sådan set er udsolgt, siger han.

Problemet kan virke underligt, når man ser på det danske landskab med masser af skov. Men det er kun visse typer træ, der kan bruges til brænde, og det skal tørre i mindst et år, før det kan bruges i brændeovnen.

Aldrig set før

Den store efterspørgsel på brænde hænger sammen med den massive fremgang i antallet af solgte brændeovne. Det har man blandt andet oplevet på pejsefabrikken Hwam i Hørning. I sidste uge fortalte de til TV2 ØSTJYLLAND, at deres produktion er steget med mere end 50 procent.

- Vi har ikke prøvet at være inde i sådan et boom, som vi er nu. Sidste boom må have været tilbage i 1980’erne, da oliekrisen var der, siger Stefan Hvam Pedersen, som er administrerende direktør Hwam A/S.



Samme oplevelse har Rasmus Holm.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende før, siger han.