Selskab erkender fejl: Kunder betaler for gas, de ikke bruger

En række danskere, der den seneste tid har skiftet fra gas til en anden varmekilde, får stadig aconto-regninger på flere tusind kroner for deres forventede gasforbrug.

Det kunne TV 2 onsdag fortælle.

Og nu erkender det statsejede gasselskab Evida, at der er sket en fejl. Det oplyser selskabet i et skriftligt svar til Ritzau på baggrund af TV 2s historie.

- Vi har en klar proces i markedet, der skal sikre, at kunderne ikke modtager aconto-opkrævning efter overgang til ny varmekilde.

- Vi har desværre oplevet en teknisk fejl i it-kommunikationen mellem gasleverandørerne og os. Det betyder, at ikke alle beskeder er gået igennem til gasleverandørerne. Fejlen er nu rettet, og vi har sat gang i en oprydning bagudrettet.

Det er Evida, som skal meddele de enkelte gasleverandører, at kunden ikke længere bruger gas. Først her kan leverandøren stoppe opkrævningerne.

Til TV 2 har svaret fra Evida ellers tidligere lydt, at der kan gå op til 18 måneder fra gassen bliver lukket, til en husstand registreres som at have skiftet varmekilde.

Regning på 10.000

TV 2 har blandt andet kunnet fortælle om Flemming Rasmussen, der fik lukket sin gasledning 9. maj for at få installeret varmepumpe – og siden ikke har haft noget som helst gas i sit hus. Han modtog alligevel en regning på 10.000 kroner for perioden maj-juni.

- Den nægter jeg at betale. Jeg skal sgu ikke give dem 10.000 kroner for ni dage, siger Flemming Rasmussen.

I årsopgørelsen fra hans gasselskab Andel Energi fremgår det, at han står til at modtage yderligere tre acontobetalinger, der lyder på knap 13.000 kroner stykket. Dermed står han til at skulle betale 48.000 kroner for gas, han ikke bruger.



Lignende historier har andre danskere fortalt.

Indkalder til møde

Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) har tidligere oplyst i et skriftligt svar til TV 2, at ministeriet er opmærksom på problemstillingen og er i dialog med Evida.

Og nu skrider Evida altså til handling efter at have fundet en teknisk fejl.

Selskabet oplyser desuden til Ritzau, at man indkalder gasleverandørerne til et møde, hvor de "i fællesskab skal sikre, at processerne fungerer, så kunderne ikke modtager opkrævninger, efter de er skiftet til anden varmekilde".