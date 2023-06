Formand deler vild video fra sin cykel - kræver nye regler

Biler og lastbiler drøner forbi, og Jens Peter Hansen kan mærke suset på sin cykel. På landevejen kører bilerne alt for tæt forbi cyklister, og derfor skal det være mere sikkert at være cyklist på de danske veje. Det mener Jens Peter Hansen, der er landsformand for Cyklistforbundet og medlem af Randers Byråd for Venstre. Han har en måler på sit cykelstyr, som måler afstanden til forbipasserende, og mange af dem er alt for tæt på. - Det skaber en voldsom utryghed og gør, at der er en del mennesker, der ikke ønsker at cykle, siger Jens Peter Hansen til TV2 Østjylland.

quote Det gør, at man lader være med at cykle Jens Peter Hansen, landsformand for Cyklistforbundet

Derfor vil han gerne have indført et afstandskrav, så bilister skal holde mindst halvanden meters afstand til cyklister, når de overhaler.

- Når man som cyklist bliver overhalet af en bil med en afstand på halvanden eller to meter, føler man sig ikke utryg. Det er, når de kommer tættere på, og man mærker suset. Det gør, at man lader være med at cykle, siger han. I flere europæiske lande har man allerede regler for afstand, og i Tyskland er kravet eksempelvis to meter på landeveje.

quote Jeg tænker, at lige præcis en konkret afstand er for svær at håndhæve Jens Meilvang (LA), transportordfører

Men politisk kan der være lidt vej endnu. - Jeg deler ambitionen om, at det skal være sikkert at cykle, men jeg tænker, at lige præcis en konkret afstand er for svær at håndhæve, siger transportordfører Jens Meilvang (LA) til TV2 Østjylland. Han foreslår i stedet, at eksempelvis politiet fik ekstra fokus på det. Men indtil der bliver sat flere penge af til bedre cykelstier, kan afstandskravet være måden at skabe tryghed på, mener cykelformanden. - Vi siger, at vi er en cykelnation og gerne vil cykling, men her hænger vi absolut i den tunge ende af feltet, siger Jens Peter Hansen.