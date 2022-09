Efterskoleelever skal vænne sig til færre og kortere bade

- Lige nu har vi tre gange vores normale udgifter. Derfor skal vi selvfølgelig tænke over, hvordan vi gør tingene, siger han.

Helt konkret er der tiltag, som har betydning i elevernes hverdag.

- Det betyder, at eleverne skal tage kortere og færre bade og lære at slukke lyset efter sig, siger forstanderen.

Også på værelserne og i lokalerne, sker der ændringer.

- Vi skruer ned for varmen og i køkkenet vil der blive produceret meget mere grøn mad, siger han.

På skolen varmer man med træpiller, og det har naturligvis også indflydelse på hele spareplanen. Hvorvidt det kommer til at få betydning for priserne for et efterskoleophold, ved Andreas Vind ikke endnu.

- I sidste ende kan det betyde, at vi må justere priserne på et ophold, men vi kan jo ikke bare hæve dem helt vildt, for det er jo sparetider, og vi vil gerne have elever igen til næste år.

Optimistisk om efterskolernes fremtid

Som en del af aftalen om vinterhjælp, som et bredt flertal i Folketinget præsenterede fredag, er det muligt også for efterskolerne at indefryse dele af betalingen for el, gas og for nogle også fjernvarme.

Ledelsen på 241 efterskoler mødtes ved et digitalt stormøde i onsdags, hvor de diskuterede de udfordringer, som mange af skolerne står med i forbindelse med de stigende udgifter.

- Skolerne er selvejende og fastsætter selv prisen på et ophold. Blandt efterskolerne er der dog bred respekt for at holde prisstigningerne på ophold på inflationsfremskrivningen på under fire procent, siger Torben Vind Rasmussen.