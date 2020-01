DM i Skills: Louise vil være Danmarks bedste gourmetslagter

- Jeg har nok arbejdet 90 timer den her uge, lyder det fra Louise Sørensen, da vi møder hende i Bella Centret i København fredag formiddag.

23-årige Louise Sørensen er nemlig en flittig kvinde.

Så flittig, at det nu har fået hende med til DM i Skills, hvor hun lige nu dyster om at blive Danmarks bedste gourmetslagterelev.

- Jeg var næsten angst for at komme her, fordi jeg tænkte på, at jeg måske ikke ville nå det, og der er også mange menensker og et stort pres. Men jeg synes faktisk, det har overrasket mig positivt, siger hun.

En tilfædighed

Til daglig arbejder Louise Sørensen i Føtex i Holme, men en uddannelse som gourmentslagter - eller en erhvervsuddannelse i det hele taget - har ikke altid ligget i kortene.

Det fik et fritids job i Føtex dog ændret på.

Louise Sørensen er i fuld gang med at udskære forskellig slags kød til konkurrencen.

- Min mester manglede en elev dengang, og så spurgte han, om jeg kunne være interesseret i det, og det havde jeg aldrig tænkt over, men jeg valgte at sige ja, så det var faktisk lidt tilfældigt, at jeg blev det, siger hun.

Tror på guldet

Og det lader til at have været det rigtige valg, hvis man spørger hendes underviser fra Aarhus Tech.

- Hun er kreativ og kan tænke nye ideer, og så er hun en stræber, så hun øver og øver og øver, siger Henrik Hjarsbæk, til TV2 ØSTJYLLAND.

Med sig i Bella Centret har Louise Sørensens også sin underviser fra Aarhus Tech, Henrik Hjarsbæk, og han er ikke i tvivl om, hvad det er, hun er så dygtig til.

Nu kæmper Louise Sørensen i hvert fald om at blive Danmarks bedste, og hun tror selv på sine chancer for guldet.

- Jeg tror faktisk, de er ret gode. Jeg er positiv, siger hun.

Om der bliver nogen guldmedalje til Louise Sørensen, det finder man ud af imorgen eftermiddag, når DM i Skills slutter.

