Haj-fives i Kattegatcentret: Bedste besøgstal i 10 år

Kattegatcentret i Grenaa svømmer igen i gæster.

155.273 mennesker besøgte nemlig Kattegatcentret i 2019, og det er det højeste antal siden 2009.

Dermed er stimen af nedadgående besøgstal vendt, og det glæder akvariets direktør.

Helle Hegelund, direktør, Kattegatcentret

- Det er vi super glade for, og det er fantastisk at vi på den måde sprænger vores rammer og har en vækst på både gæstetal og omsætning, siger Helle Hegelund til TV2 ØSTJYLLAND.

I 2019 blev Kattegatcentret for tredje gang kåret som Nordens Bedste Akvarium, ligesom akvariet for et par år siden har fået en ny sandtigerhaj.

- Jeg tror, at det er en kombination af flere ting. Vi har åbnet en udstilling om plastik i havene, og det trender jo i dag at snakke om bæredygtighed og at passe på miljøet, siger Helle Hegelund og fortsætter:

- Og så er der vores aktivitetsprogram med aktiviteter, hvor man bliver inddraget og for eksempel kan fange sin egen krabbe eller lave fiskesuppe.

Gæsterne kommer fra nær og fjern

Og centret trækker altså gæster til fra både fra nær og fjern - og alle aldersgrupper.

- Kattegatcentret er et oplagt sted at tage hen med sådan en lille størrelse, som vi har her, når der skal ske lidt. Der er en masse at kigge på og også en masse at røre ved, siger Eleea Munch til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun var fredag kommet helt fra Brønshøj i København sammen med sin mand og deres søn på halvandet år for at opleve Kattegatcentret.

Familien Munch er kommet helt fra Sjælland for at besøge Kattegatcentret.

Kløvedal-udstilling og to-meter-fisk

I Kattegatcentret håber de, at man kan bygge videre på de gode besøgstal for 2019. Og der er flere ting på tegnebrættet.

Blandt andet en udstilling om eventyreren og sejleren Troels Kløvedal. Og så har akvariet fået en ny beboer i form af en "Queensland Bars", der kan blive mere end to meter lang.

I løbet af foråret tager Kattegatcentret desuden første spadestik til et nyt pingvinanlæg, som Norddjurs Kommune har investeret 15 millioner kroner i.

Anlægget var i 2019 heftigt omdiskuteret, fordi kommunen valgte at poste penge i det på trods af store besparelser.