Dansk studie: Multisyge over 80 har størst risiko for coronadød

Flere kroniske sygdomme på én gang og høj alder øger risikoen for et alvorligt sygdomsforløb og død, hvis man bliver smittet med coronavirus.

Det viser den første kortlægning af de 9500 danskere, der er blevet smittet med coronavirus frem til 1. maj. Det oplyser Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

En af forskerne bag studiet er Reimar W. Thomsen, der er overlæge og lektor på Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshosptial.

Han forklarer, at studiet bekræfter, at det i forvejen er syge ældre, som især er i risikozonen.

Hvis man er op til 80 år gammel og ellers ikke fejler noget og er rask og rørig, så klarer man ofte et Covid 19-forløb. Men for ældre over 80 år så begynder alderen i sig selv at spille ind. Reimar W. Thomsen, overlæge og lektor, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshosptial

- Det er især personer over 80 år med to eller flere kroniske sygdomme - altså multisyge - som har en markant forøget dødelighed.

82 procent af alle de personer, der er døde med virusset i Danmark, var multisyge, og gennemsnitsalderen for alle de døde er 82 år.

Risikoen ved kroniske sygdomme

Der er også kigget på risikoen ved forskellige kroniske sygdomme.

For eksempel er risikoen for at dø 1,3 gange højere, hvis man har kræft, tidligere hjerteinfarkt eller kronisk lungesygdom og bliver smittet med coronavirus.

Risikoen er mere end to gange højere, hvis man har alvorlig nyresygdom, kronisk hjertesvigt, insulinbehandlet diabetes eller svær psykiatrisk sygdom.

For svær psykiatrisk sygdom er det ikke sygdommen i sig selv, der øger risikoen, forklarer Reimar W. Thomsen.

- Svær psykiatrisk sygdom er en af de største risikofaktorer i vores kortlægning.

- Det hænger formentlig sammen med, at man bor tæt med andre, har svært ved at tage vare på sig selv og sin hygiejne, har dårlig kost og ofte et misbrug. Det er den samlede cocktail, der spiller ind her, siger Reimar W. Thomsen.

Det samme gør sig gældende for fremskreden diabetes. Her er det følgesygdommene, som øger risikoen for at dø.

Mænd har dobbelt så høj risiko for at dø

Studiet viser også, at mænd generelt set har dobbelt så høj risiko for at dø med coronavirus.

Reimar W. Thomsen forklarer, at de ikke har detaljeret nok data om de smittede til at kunne forklare, hvorfor det er sådan.

Til gengæld viser studiet, at personer under 60 år selv med flere kroniske sygdomme ikke har samme forhøjede risiko for at dø. Men derfor bør man stadig tage sygdomme alvorligt, påpeger Reimar W. Thomsen.

- Man skal huske, at omkring 100 under 60 år har været indlagt på intensiv, så det er takket været den bedste givende behandling i et sundhedsvæsen, der ikke er bukket under, at tallene ser sådan ud, siger Reimar W. Thomsen.