Danmark bliver en motorvej for orkanlavtryk og regn

Koldfronten kommer fra nord

Temperaturen ser ud til at holde ved i løbet af onsdag, men også her kan man forvente småregn og skyer. Skal man se solen, skal man nord på, hvor der er mulighed for, at det klarer en smule op.

Natten til torsdag ser det ud til at slå om i det koldere vejr, forklarer Frank Nielsen.

Her slår en koldfront nemlig vejen forbi Danmark.

- Om torsdagen har vi resterne af et orkanlavtryk, som ligger oppe mellem Island og Sydgrønland. Resterne af det trækker ned til Vestnorge og Nordsøen.